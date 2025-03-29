Mersin Valisi, Bayram Ziyaretçilerini Kent Girişinde Karşıladı

Çeşmeli Mahallesi'ndeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Vali Toros, burada görev yapan personelle bayramlaştı. Ardından kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da görüştü.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İÇİN UYARILAR YAPILDI

Sürücülere ve ailelerine, güvenli trafik akışının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Toros, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

GÜNLÜK 3 BİN 870 PERSONEL GÖREVDE

Vali Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik yoğunluğuna karşı kentin birçok noktasında uygulama noktası oluşturduklarını belirtti. Mersin’in huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin kesintisiz çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Toros, şu açıklamalarda bulundu:

"İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı günlük 377 ekip, 467 araç ve 3 bin 100 personel, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı günlük 171 ekip, 188 araç ve 715 personel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımıza bağlı günlük 22 araç ve 55 personelimiz olmak üzere toplamda günlük 548 ekip, 677 araç ve 3 bin 870 personel görev yapacaktır."

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 88 PERSONELLE HİZMET VERECEK

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de günlük 88 personelin görev yapacağını belirten Vali Toros, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışacak ekiplerle ilgili de bilgi verdi. Toros, "İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hastanelerimizin acil servislerinde günlük 131 doktor ve 861 sağlık personeli, İl Ambulans Başhekimliğimize bağlı acil sağlık istasyonlarımızda günlük 90 doktor, 2 bin 79 sağlık personeli ve 75 ambulans görev yapacaktır." dedi.

BAYRAMIN HUZUR İÇERİSİNDE GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bayramın huzur içinde geçirilmesi için tüm ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını dile getiren Toros, sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedi.

Kaynak: AA