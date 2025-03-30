Yaşlı Kadının Evi Küle Döndü

Alınan bilgilere göre, Kırıntı Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bütün eve yayıldı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaşlı kadının yangın esnasında evde olmadığı öğrenilirken, yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA