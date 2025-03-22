Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonu! 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonu! 5 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri için Haliliye Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Tefecilere Polis Operasyonu, TutuklandılarTefecilere Polis Operasyonu, TutuklandılarGüncel
Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı Balıkesir’de Uyuşturucu Baskını, On Binlerce Hap Yakalandı Güncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Tokat'ta Yangın Felaketi: 3 Ev Küle Döndü Tokat'ta Yangın Felaketi: 3 Ev Küle Döndü
Tefecilere Polis Operasyonu, Tutuklandılar Tefecilere Polis Operasyonu, Tutuklandılar
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Emeklisi Bunu Bekliyordu! Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kesin Diyerek Tarih Verdi: Emekli Bayram İkramiyelerinde Flaş Gelişme