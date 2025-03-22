Tefecilere Polis Operasyonu, Tutuklandılar

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Elazığ’da çeşitli zamanlarda yaşanan 'Tefecilik', 'Gasp', 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda, ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere yüksek faizle borç veren, teminat olarak senet alan ve ödeme yapamayanların mal varlıklarına el koyarak mağdur eden 2 şüpheli, ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada birçok çek, senet, dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA