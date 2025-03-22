Sezonun İlk Kruvaziyeri Kuşadası'nda

Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery' oldu. Kruvaziyerde çoğu ABD’li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist bulunurken, Atina’dan yola çıkan ve Kuşadası’na uğrayan kruvaziyerin bir sonraki durağının Yunanistan’ın son dönemde çokça tartışılan Santorini adası olacağı öğrenildi.

Sezonun İlk Kruvaziyeri Kuşadası'nda

Türkiye'nin en işlek kruvaziyer limanlarından biri olan Kuşadası Limonu, yeni sezonun ilk gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı. Sezonun ilk kruvaziyeri olma özelliği taşıyan Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist ve 450 mürettebatıyla Kuşadası’na geldi.

Çiçek ve lokum ikramlarıyla karşılanan yolcular, tur operatörleri tarafından ayarlanan otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerini ziyaret etti. Tur programına dahil olmayı tercih etmeyen turistler ise Kuşadası’nda vakit geçirerek alışveriş yaptı.

Kuşadası’ndaki süresini dolduran kruvaziyer Kuşadası’ndan da yeni yolcularını alarak Ege Denizi’ne açıldı. Geminin sıradaki durakları Yunan adaları Patmos, Santorini, Atina ve Maikonos olacak.

Kaynak: DHA

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