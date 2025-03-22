Tokat'ta Yangın Felaketi: 3 Ev Küle Döndü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta Yangın Felaketi: 3 Ev Küle Döndü

Yangın, ilçeye bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’a ait evlere sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

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