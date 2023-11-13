Şanlıurfa'da feci kaza!

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem