Kandilli Koleji sahibi, hakları için sendikalı olan ve direnen öğretmenlere saldırdı

Yasa dışı çalıştırılma koşullarına direnen ve sendikal haklarını kullanan öğretmenlere saldıran Kandilli Koleji sahibi, onlara fiziki müdahalede bulundu.

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İstanbul Kadıköy'de bulunan Kandilli Koleji'nde öğretmenler, yasa dışı çalıştırılmaya, yasal hakları ve sendikal kimlikleri ile karşı çıktı.

Sendikalı olan öğretmenlere duruma tepki göstermek için okula geldi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kolejin sahibinin öğretmenlere fiziki müdahalede bulunduğunu ve saldırdığını açıkladı.

Sendika, öğretmenlere fiziki müdahalede bulunan kurum hakkında suç duyurusunda bulunulacağının altını çizerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.

Konuyla ilgili olarak Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbul Kadıköy'de bulunan Kandilli Koleji patronu sendika üyelerimize saldırdı. Yasa dışı çalıştırmaya yasal hakları ve sendikal kimlikleri ile karşı çıkan üyelerimize fiziki müdahalede bulunan kurum hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Özel sektör öğretmenlerinin onuru ve haysiyetini koruma, güvenceli çalışma koşullarına sahip olma mücadelesinde kararlıyız. Patronların çalışma biçimi haline getirdiği keyfi uygulamaları yerle bir edeceğiz. Patronlar "otoritelerinin" sarsıldığı her durumda gerçek yüzlerini gösteriyor. Eğitim gibi önemli bir alan bu patronların elinde. MEB'in eğitim politikasının karşılığı bu. Sendikamız eğitimi ve eğitim emekçisini patronlara teslim etmeyecek. Dostlar Kenetlenin! Haklıyız, Gerçek Bizimle!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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