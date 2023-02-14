Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenenc polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı,