Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen kişi tutuklanıd.

Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" paylaşımı yapan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından artçı depremler nedeniyle binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenenc polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı,

 
Etiketler
Son Depremler
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
Islahiye'de depremler 2 dağı birleştirdi Islahiye'de depremler 2 dağı birleştirdi
İstanbul'da tedavi edilen 4 bin 575 depremzede taburcu edildi İstanbul'da tedavi edilen 4 bin 575 depremzede taburcu edildi
ÇOK OKUNANLAR
MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: 45 il, 110 ilçe fay üzerinde
'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek' 'İşkembe-i kübradan sallamıyorum, seçim ertelenecek'
‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler ‘Bu harita bize söylüyor’ diyerek açıkladı: İşte deprem tehlikesinin arttığı yerler
Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı!
Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar Taha Duymaz'a ne oldu? Sosyal medyada çarpıcı iddialar