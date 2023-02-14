İstanbul'da tedavi edilen 4 bin 575 depremzede taburcu edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğrayan 10 ilden yaralıların, askeri uçak ve ambulans uçaklarla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, bin 364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA