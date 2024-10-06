Samsun'da Zehir Tacirinin Evine Baskın!

Samsun'da uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

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Samsun'da Zehir Tacirinin Evine Baskın!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına karşı operasyon düzenledi.

Narkotik polisi, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde H.A.'nın (34) iki ayrı evde kurduğu özel düzenek ile uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürdüğü tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 900 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirme düzenekleri, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve 3 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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