Ağaca Asılı Şüpheli Paket Panik Yarattı! İçinden Çıkan Şoke Etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İstasyon Caddesi ile Birlik Caddesi kesişiminde ağaç üzerinde şüpheli halde duran paket panik yarattı.

Paketi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan paketten kamp çadırı çıktı.

Tedbir amaçlı kapatılan yol, patlatma işleminin ardından trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İHA