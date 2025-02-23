Samsun’da Yangın, Mahalle Ayağa Kalktı

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu geçidinde 2 katlı binada çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenle binanın ikinci katında bulunan Korkut Sağlam'a ait evden alevler yükselmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzere olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan angının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA