Samsun’da Yangın, Mahalle Ayağa Kalktı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki katlı binada çıkan meydana gelen yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Can kaybı yaşanmayan yangında maddi hasar oluştu.

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Samsun’da Yangın, Mahalle Ayağa Kalktı

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu geçidinde 2 katlı binada çıktı.

Alınan bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenle binanın ikinci katında bulunan Korkut Sağlam'a ait evden alevler yükselmeye başladı.

Samsun’da Yangın, Mahalle Ayağa Kalktı - Resim : 1

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzere olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Samsun’da Yangın, Mahalle Ayağa Kalktı - Resim : 2

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan angının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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