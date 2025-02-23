Trabzon Havalimanı'nda Kar Mücadelesi

Trabzon Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon Havalimanı'nda Kar Mücadelesi

Trabzon Havalimanı'nda, yoğun kar yağışının ardından iptal edilen uçuşların yeniden başlaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, havalimanı çevresinde ulaşımda aksamalara yol açarken, yetkililer yolcuların seyahat planlarının aksamasını önlemek amacıyla bölgedeki temizlik ve hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Apron ve pistlerde kar temizliği yapılırken, uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 25 kişilik bir ekip görev başında. Ekip, aynı zamanda havalimanının iç yol kısmında ve aydınlatma ile buzlanmaya karşı tedbirler alarak, olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini artırıyor.

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Kaynak: AA

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Trabzon Kar Yağışı
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