Bacadan Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü Hebirler Mahallesi’nde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mehmet A.’ya ait 2 katlı betonarme evin bacasında yangın meydana geldi. Bacada başlayan yangın evin üst katındaki odalara yayıldı.

Kısa süre içerisinde kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler tüm evi kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA