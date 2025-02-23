Rize ve Ordu'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği bildirildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı belirtildi.

RİZE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği de il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının sürdüğünü vurguladı. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamuda çalışan engelli personel, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA