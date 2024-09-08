Samsun'da Narkotik Operasyonu Düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1654 sentetik ecza hapı, 100 uyuşturucu hap, 275,50 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 390 mililitre aseton, 3 hassas terazi, 6 eldiven, kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin lira sahte para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA