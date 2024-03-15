1 ton etil alkol ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde şok uygulama, denetim ve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 ton etil alkol, 31 bin 360 adet doldurulmuş makaron sigara, 35 bin 800 adet sahte bandrollü boş makaron, 21 bin adet çok amaçlı boş sigara paketi, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet Iphone marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA