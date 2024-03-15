Eylem Tok'un ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlundan arsız sözler: Ambulans çağırmak yerine aracına bakıp pişkin pişkin küfür etmiş

Yazar Eylem Tok'un Kemerburgaz yolunda ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlunun kazadan sonra video çekip, kazdan etkilenenleri kurtarmak yerine kendi aracıyla ilgilendiği ve küfür ettiği görülüyor.

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Kaçak yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C.'nin, kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ortaya çıktı.

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C. lüks aracıyla seyir halindeyken, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV motosiklete çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından Eylem Tok'un olay yerine gelerek, ehliyeti olmayan oğlu Timur C.'yi önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Kaza ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kaza yapan Timur C. ve arkadaşlarının kaza sonrası olay yerini cep telefonu ile görüntülediği ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Timur C. ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği görülürken, videoda Timur C. ve arkadaşlarının küfrettiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Timur C. Eylem Tok ABD Trafik kazası
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