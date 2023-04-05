Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31’i adliyeye sevk edildi.

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Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkez ilçeleri ile birlikte toplam 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yüklü miktarda banka hesabına, ev, araba ve arsalarına el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 31’i bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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