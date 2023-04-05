Baba Mustafa Atalay'dan Can Atalay'a: Mücadelene özgür günlerde devam edeceksin

GERÇEK GÜNDEM/

Gezi davasında kapsamında 25 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan ve 18 yıl hapis cezası verilen Avukat Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Can Atalay'ın Avukatlar Günü'nü kutlayan baba Atalay, insan haklarından yana verdiğin hak hukuk mücadelene özgür günlerde devam edeceksin" diye yazdı.

Mustafa Atalay paylaşımında; "Can oğul, emekten, çevreden, insan haklarından yana verdiğin hak hukuk mücadelene özgür günlerde devam edeceksin. Avukatlar günün kutlu olsun. O cübbe sana çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem