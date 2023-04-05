Depremzede böyle isyan etti: Yıkmaya gelince makineler çok var ama insanları çıkarmak için yok

Hatay’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde yaşayan depremzede, “Benim kız kardeşim bir de çocukları vefat etti. 4 günde çıkarabildik. Yardım gelmedi devletten… Mesela yıkmaya gelince makineler çok var ama insanları çıkarabilmeleri için makine yok. Gelmediler, geç kaldılar işte bizim sıkıntımız bu… Belki şimdi de bizimle yaşıyor olabilirlerdi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’ın Samandağ’ın Sutaşı Mahallesi’nde depremzedeler evin bahçesine kurdukları çadırda yaşam savaşı verirken, çadırkentte yaşamadıkları için yardım alamamaktan da yakınıyor. Depremzede bir kadın, evi hasır gören kayınpederine devletin 10 bin lira yardım verdiğini ancak engelli olan kayınpederini bankaya götüremedikleri için yardımı alamadıklarını ifade etti.

Depremzede bir kadın, depremden sonra enkaz altında kalanları kurtarmak için yardımların çok geç geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim kız kardeşim bir de çocukları vefat etti. 4 günde çıkarabildik. Yardım gelmedi devletten… Mesela ne çalışma makineleri ne hiçbir şey. Belki başkaları diyorlardı, telefon açıyorlardı kız kardeşime telefonu açıp kapatıyordu. Artık ne diyeyim? Hiçbir yardım gelmedi, görmedik. Biz de çadırda kalıyoruz burada, yani hiçbir destek görmedik hiç kimseden… Allah rızası için sadece halktan yardım geldi bize… Yani devletten hiçbir destek gelmediği için böyle canlar gitti. Üniversiteli kızlar gitti böyle, bilmiyorum anlatacak kelimeler yok. Sorunlarımız işte eve çıkamıyoruz, korkuyoruz depremden, evimiz hasarlı onun için çıkamıyoruz. Çadırda kalıyoruz. Yani mesela buraya hiçbir şey gelmiyor. Biz köyün dışında olduğumuz için kimse gelmiyor.

“YIKMAYA GELİNCE MAKİNE VAR AMA İNSANLARI ÇIKARABİLMEK İÇİN MAKİNE YOK”

Mesela yıkmaya gelince makineler çok var ama insanları çıkarabilmeleri için makine yok. Gelmediler, geç kaldılar işte bizim sıkıntımız bu… Belki şimdi de bizimle yaşıyor olabilirlerdi. Ne diyeyim yani, elimden gelen bir şey yok. Kendi şeyimizle ne yapabiliriz yani? Hiçbir şey yok. AFAD gelmedi. Bazıları diyorlar, ‘ses var, ses var’ kız kardeşimin çocuklarından… Yok, 3 gün nasıl dayanabilecekler 3 gün enkazın altında hem soğuktan hem ışıksızlıktan hem ne bileyim… Ancak yani 3 günden sonra yardım geldi. Enkazı kaldırabilmeleri için… Çok geç kalındı.”

“MANDALİNA, NARENCİYE ÇALIŞIYORDUK HEPSİ ENKAZ ALTINDA KALDI”

Narenciye ve mandalina üreticisi olan bir depremzede ise ürünlerinin enkaz altında kaldığını belirterek, sıkıntılarını şöyle anlattı:

“Hiç yardım gelmedi devletten, yani ne diyelim? Çocuklarımız var, okula gidecek çocuklarımız var. Hiçbir ne okul açıldı ne yardım geldi ne hiçbir şey… Mandalina, narenciye çalışıyorduk hepsi enkaz altında kaldı. Onu da ne yardım verildi ne hiçbir şey, işçilere verecek paramız kalmadı. İşçiler de parasını istiyor, yok.”

“YARDIMI SADECE NUMARAYA GÖRE VERİYORUZ”

Sutaşı mahallesinde yaşayan bir diğer depremzedeler ise, çadırkentte yaşamadığı için yardım alamadıklarından da yakındı. Yardım alamadıklarını söyleyen depremzede şöyle konuştu:

“Diyorlar ‘Çadırın numarası ne kadar? Biz veremeyiz. Çadır numarası söyleyeceksin, burada mı kalıyorsun.’ Dedim, ‘Ben burada kalmıyorum, bize yardım gelmiyor.’ Dedi, ‘yok veremeyiz, çadırı sadece numaraya göre veriyoruz.’ Öyle dediler. ‘Numaraya göre veriyoruz’ dediler. ‘Çadır numarası ver, size yardım verelim’ E biz çadırda kalmıyoruz. Benim amcam engelli, kim bakacak ona? Biz de bu bahçede çadırımız, amcam da engelli, yatalak, nereye götürelim? Konteyner kente gidemez ki, çadır kente gitmez ki… Biz ikimiz yani sandalyeyle tuvaletine götürüyoruz. Aşağıda bir şeyler koyup ona böyle bakıyoruz.”

“ENGELLİ OLDUĞU BANKAYA GÖTÜRÜP 10 BİN TL YARDIMI ALAMIYORUZ”

Kayınpederinin evine ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından devletin 10 bin lira yardım gönderdiğini söyleyen depremzede kadın ancak engelli olduğu için kayınpederini bankaya götürüp parayı alamadıklarını söyledi. Depremzede kadın şunları anlattı:

“Evi ağır hasarlı olduğu için hesabında 10 bin lira aktarılmış ama gidemiyor, engelli, taşıyamıyoruz, arabaya binemiyor. Onu nasıl götüreceğiz, sıraya nasıl bekleteceğiz? Sadece parayı alabilmek için ne yapmamız gerekiyor mesela? Götüremeyiz bu şekilde bankaya veya sırada beklemesi bir de onu zor durumda bırakacağız. Nasıl alacağız bilemiyoruz. İlla onun gitmesi gerekiyor ve imzasını almalarını istiyorlar. Onu 10 günden beri uğraşıyoruz nasıl getireceğiz ben ve eltim? Evlere 10 bin lira para veriyor ya, bizim giderimiz 200 bin lira, 300-400 bin lira, bu 10 bin lira ne edecek ki? Yani işte bilmiyoruz. Kayınbabam için sadece düşünüyoruz. Nasıl getireceğiz? Engelli olduğu için biraz taşımamız, almamız, sırada beklememiz zor onun için, götüremiyoruz yani biz götüremiyoruz.”

Kaynak: ANKA