Sakarya'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Sakarya'da iki grubun kavgasında kan döküldü. Kavgada bıçaklanan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı.

Sakarya'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olay, gece yarısına doğru Serdivan’daki bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bakır Şahan Saçaklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Resim : 1

Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

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