1 Aydır Ortalıkta Yok! Samsun’da Kayıp Kedi Mırnav’ı Bulana Para Ödülü Verilecek

Samsun’un İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerinde kalan 1,5 yaşındaki Mırnav isimli kedi, 4 Aralık tarihinde kayboldu. Günlerdir kediyi arayıp bulamayan sahibi Huriye Ar, çareyi kayıp ilanları bastırmakta buldu.

Mırnav’ın tanınabilir özelliklerine dikkat çeken Huriye Ar, “Kedimiz isminden anlıyor ve çağrılınca tepki veriyor. Ayrıca sırtında veterinerde yapılan bir işlem nedeniyle tüy eksikliği var” dedi.

“BULAN KİŞİYE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ”

Kedisinin kaybolduğu günden bu yana büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ar, “Mırnav, sürekli dükkana girip çıkıyordu. Ancak 4 Aralık’tan sonra geri dönmedi. Onu bulan kişiye 3 bin TL ödül vereceğiz. Lütfen duyarlı olun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA