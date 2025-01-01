1 Aydır Ortalıkta Yok! Samsun’da Kayıp Kedi Mırnav’ı Bulana Para Ödülü Verilecek

Samsun’un İlkadım ilçesinde 4 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan 1,5 yaşındaki Mırnav isimli kedinin sahibi bulana 3 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Kedi için sokaklara kayıp ilanları asıldı.

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1 Aydır Ortalıkta Yok! Samsun’da Kayıp Kedi Mırnav’ı Bulana Para Ödülü Verilecek

Samsun’un İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş yerinde kalan 1,5 yaşındaki Mırnav isimli kedi, 4 Aralık tarihinde kayboldu. Günlerdir kediyi arayıp bulamayan sahibi Huriye Ar, çareyi kayıp ilanları bastırmakta buldu.

1 Aydır Ortalıkta Yok! Samsun’da Kayıp Kedi Mırnav’ı Bulana Para Ödülü Verilecek - Resim : 1

Mırnav’ın tanınabilir özelliklerine dikkat çeken Huriye Ar, “Kedimiz isminden anlıyor ve çağrılınca tepki veriyor. Ayrıca sırtında veterinerde yapılan bir işlem nedeniyle tüy eksikliği var” dedi.

“BULAN KİŞİYE 3 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİZ”

Kedisinin kaybolduğu günden bu yana büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ar, “Mırnav, sürekli dükkana girip çıkıyordu. Ancak 4 Aralık’tan sonra geri dönmedi. Onu bulan kişiye 3 bin TL ödül vereceğiz. Lütfen duyarlı olun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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