Hakkari'de Toplu Ulaşıma Yüzde 100 Zam Geldi
Hakkari'de toplu taşıma ücretlerine yüzde yüz oranında zam yapıldı. Tam bilet ücretleri 6 liradan 12 liraya, öğrenci biletleri ise 4 liradan 8 liraya çıkartıldı.
Hakkari Belediyesi, toplu ulaşıma ücretleri için zam yapma kararı aldı.
Alınan zam kararı ile birlikte yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye yükseldi.
KOMŞU İLLER ARASINDA EN UCUZ ULAŞIM
Zam yapılmasına rağmen 6 ilin ortalamasına göre komşu illerdeki toplu taşıma ücretlerinin en uygun olduğu il sıralamasında Hakkari yine ilk sırada yerini aldı.
Kaynak: İHA