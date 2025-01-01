Hakkari'de Toplu Ulaşıma Yüzde 100 Zam Geldi

Hakkari'de toplu taşıma ücretlerine yüzde yüz oranında zam yapıldı. Tam bilet ücretleri 6 liradan 12 liraya, öğrenci biletleri ise 4 liradan 8 liraya çıkartıldı.

Hakkari'de Toplu Ulaşıma Yüzde 100 Zam Geldi

Hakkari Belediyesi, toplu ulaşıma ücretleri için zam yapma kararı aldı.

Alınan zam kararı ile birlikte yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye yükseldi.

Hakkari'de Toplu Ulaşıma Yüzde 100 Zam Geldi - Resim : 1

KOMŞU İLLER ARASINDA EN UCUZ ULAŞIM

Zam yapılmasına rağmen 6 ilin ortalamasına göre komşu illerdeki toplu taşıma ücretlerinin en uygun olduğu il sıralamasında Hakkari yine ilk sırada yerini aldı.

Hakkari'de Toplu Ulaşıma Yüzde 100 Zam Geldi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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