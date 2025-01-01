Sadece Zam Değil, Konuttan İkinci El Arabaya Kadar Her Şey Değişti! Bugün itibarıyla Yürürlüğe Giren 6 Uygulama
Elektrik faturalarına sübvansiyon kalktı, kiralık ilanlarda doğrulama zorunlu oldu, tapu işlemlerinde çipli kimlik dönemi başladı. Asgari ücret yüzde 30 artışla 22.104 TL’ye yükseldi, yeni vergi, harç ve cezalar ise yüzde 43,93 oranında zamlandı. İkinci el araç satışındaki 6 ay/6 bin kilometre sınırı da 2025 ortasına kadar uzatıldı. Bugün itibarıyla devreye alınan bu düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamını ve ekonomik kararlarını doğrudan etkileyen kritik değişiklikler getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün itibarıyla hayatın birçok alanını etkileyen yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Elektrik faturalarından emlak sektörüne, tapu işlemlerinden asgari ücrete kadar pek çok alanda önemli değişiklikler yapıldı. Elektrik sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla faturalar artarken, kiralık konut ilanlarında zorunlu Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye alındı. Çipli kimlik zorunluluğu tapu işlemlerini etkilerken, ikinci el araç satışında süre uzatıldı. Yeni asgari ücret ve zamlı vergi tarifesi de bugünden itibaren geçerli oldu.
ELEKTRİK FATURASINI İKİ KATINA ÇIKARACAK DÜZENLEME
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bugünden itibaren site, konut ve ticarethane aboneleri için sağlanan sübvansiyon uygulaması sona eriyor. Aylık 1050 liraya gelen 417 kilovatsaatin üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyet yansıtılacak. Bu durumda faturalar iki katına yükselecek. Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1,2 milyon mesken abonesi var. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sadece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.
ELEKTRONİK DOĞRULAMA SİSTEMİ ZORUNLU OLDU
Kiralık konut ilan ilanları için zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak. Konutlarını kiraya vermek isteyen mülk sahipleri e-Devlet üzerinden kendilerine ait gayrimenkulü seçerek yetkilendirmek istedikleri emlakçıları belirleyecek. Böylece emlakçılar, ilgili portalların sistemine girerek ilan girişi yapabilecek. Yetki belgesiz emlak işletmelerinin kiralık ilan girişi yapması tamamen engellenecek.
TAPUDA ESKİ KİMLİK İLE İŞLEM DÖNEMİ SONA ERDİ
Yılın ilk gününde yürürlüğe giren bir başka uygulama ise tapuda eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamaması olacak. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılacak. Bu kapsamda sahteciliğin önüne geçilmesi, işlemlerin hızlı ve güvenli olması planlanıyor. Bu nedenle vatandaşların en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar çipli kimlik sahibi olması gerektiği belirtiliyor. Kimlik değişimi ise il nüfus müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
İKİNCİ EL ARABA SATIŞI İÇİN SÜRE UZATILDI
İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması da bugünden başlayıp 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı. İlk olarak 1 Temmuz 2023’te sona ermesi planlanan bu uygulama, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla daha önce birkaç kez ertelenmiş ve süresi uzatılmıştı.
YENİ ASGARİ ÜCRET RESMEN YÜRÜRLÜKTE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024’ün son günlerinde asgari ücret rakamını açıklamıştı. 17.002 TL olan net asgari ücret 2025 yılı için 30’luk artış sonrası 22.104 TL’ye yükseldi. Brüt rakam 26.005 TL’ye çıktı. Ve yeni asgari ücret bugünden itibaren geçerli oluyor. Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek. Ancak maaşını ayın sonunda alanlar ilk zamlı maaşlarını ve fark ödemesini Şubat ayında alacaklar.
ASGARİ ÜCRET AYNI ZAMANDA ŞU KALEMLERDE DE ARTIŞ GETİRDİ
2024 yılı minimum işsizlik maaşı: 7.940 TL
2025 yılı minimum işsizlik maaşı: 10.332 TL
2024 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 15.880 TL
2025 yılı en yüksek işsizlik maaşı tutarı: 20.645 TL
2024 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 600 TL
2025 yılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi: 780 TL
2024 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 5.951 TL
2025 yılı Bağ-Kur primi alt limiti: 7.736 TL
2024 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 6.401 TL
2025 yılı isteğe bağlı minimum SGK primi: 8.321 TL
2024 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 48.006 TL
2025 yılı isteğe bağlı maksimum SGK primi: 62.408 TL
2024 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı (günlük): 213,23 TL
2025 yılı minimum doğum borçlanması, askerlik borçlanması, doktora veya avukatlık staj borçlanması tutarı (günlük): 277,20 TL
Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi (2024 rakamı): 6.501 TL
Evde çalıştırılanlara ödenecek aylık prim ödemesi (2025 rakamı): 8.451 TL
20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, 26.004 TL’ye yükseldi.
VERGİ, HARÇ VE CEZALARA ZAMLI TARİFE BUGÜN BAŞLADI
Yeniden değerleme oranı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisiyle ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı için yeni yıldaki zam oranlarını belirliyor. Bugünden itibaren tüm bu kalemler yüzde 43,93 oranında zamlandı.
Yeniden değerleme oranı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisiyle ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı için yeni yıldaki zam oranlarını belirliyor. Bugünden itibaren tüm bu kalemler yüzde 43,93 oranında zamlandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
En düşük MTV: 347 TL → 499,44 TL
En yüksek MTV: 160.285 TL → 230.698,2 TL
Pasaport Harçları
6 aya kadar: 1.638,4 TL → 2.358,15 TL
1 yıl: 2.395,9 TL → 3.448,42 TL
2 yıl: 3.912,3 TL → 5.630,97 TL
3 yıl: 5.557 TL → 7.998,19 TL
4 yıl ve üzeri: 7.833 TL → 11.274,04 TL
Sürücü Belgesi Harçları
A sınıfı ehliyet: 1.308 TL → 1.882,6 TL
B sınıfı ehliyet: 3.945 TL → 5.678,04 TL
Araç Muayene Ücretleri
Otomobil ve minibüs: 1.824 TL → 2.620,97 TL
Diğer Harçlar
IMEI kayıt harcı: 31.692 TL → 45.614,3 TL
Yurt dışı çıkış harcı: 500 TL → 720 TL