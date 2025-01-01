Sadece Zam Değil, Konuttan İkinci El Arabaya Kadar Her Şey Değişti! Bugün itibarıyla Yürürlüğe Giren 6 Uygulama

VERGİ, HARÇ VE CEZALARA ZAMLI TARİFE BUGÜN BAŞLADI

Yeniden değerleme oranı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisiyle ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı için yeni yıldaki zam oranlarını belirliyor. Bugünden itibaren tüm bu kalemler yüzde 43,93 oranında zamlandı.

Yeniden değerleme oranı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergisiyle ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, kabahatlar kanununa tabi idari para cezaları ve yurt dışı çıkış harcı için yeni yıldaki zam oranlarını belirliyor. Bugünden itibaren tüm bu kalemler yüzde 43,93 oranında zamlandı.