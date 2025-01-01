Yılbaşında Yine Ortaya Çıktı, Bu Kez Çıtayı Arşa Çıkardı! Noel Baba’yı Tahtından İndirdi

Yıllar önce paylaştığı yılbaşı videosuyla hafızalara kazınan ve fenomen hale gelen Yiğit Çalışkan, bu yıl da geleneği bozmayarak yüksek tansiyonlu bir video paylaştı. Çalışkan’ın 2025 yılı videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yiğit Çalışkan isimli genç, yıllar önce yılbaşı kutlamalarında ailesi ve dostlarıyla birlikte geri sayım yaptığı anları videoya çekti, bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içinde binlerce beğeni alarak bir günde viral oldu.

YİNE AYNI ENERJİ YİNE AYNI HİS

Çalışkan’ın yeni yıl için hissettiği heyecan ve enerjisi herkes tarafından konuşulurken, Çalışkan bunu yılbaşı geleneğine dönüştürdü. Her yıl aynı gömlekle aynı enerjiyle yeni yılı karşılayan Çalışkan, bu yıl da yine heyecan dolu bir video çekti.

Yılbaşında Yine Ortaya Çıktı, Bu Kez Çıtayı Arşa Çıkardı! Noel Baba’yı Tahtından İndirdi - Resim : 1

BAŞINDA ŞİŞE KIRDI

2025 yılına girerken bağıran, evin içinde koşan Çalışkan bu kez çıtayı biraz daha yükselterek kafasında şişe kırdı. İzleyenleri hayrete düşüren 2025 videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Sadece yılbaşı zamanı ortaya çıkan, diğer zamanlarda bir paylaşım yapmayan Çalışkan, sosyal medyada ‘günlük’ fenomen olarak anılmaya başladı.

Yılbaşında Yine Ortaya Çıktı, Bu Kez Çıtayı Arşa Çıkardı! Noel Baba’yı Tahtından İndirdi - Resim : 2

“2025'E GİRDİĞİMİZE ŞİMDİ İKNA OLDUM”

Yiğit Çalışkan’ın videosuna sosyal medyada “Adam Noel Babayı tahtından indirdi”, “31 Aralık 2026’da görüşürüz ağabey”, “Prodüksiyonlu olmuş bu sene 2025’i şimdiden sevdik”, “Senede bir gelen yılbaşı videosu tutulmasını yaşadık yine şükür”, “Ben 2025'e girdiğimize şimdi ikna oldum, iyi yıllar” gibi yorumlar yapıldı.

Yılbaşında Yine Ortaya Çıktı, Bu Kez Çıtayı Arşa Çıkardı! Noel Baba’yı Tahtından İndirdi - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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