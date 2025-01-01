İzmir Metro'sunda Yeni Dönem Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğinde; İzmir Metrosu istasyonları ve güzergâhlarında GSM baz istasyonlarının kısıtlamalarının kaldırılması ve telekomünikasyon hizmetlerinin (ses ve internet) verilmesi amacıyla operatörler ile protokol imzalandı. Sistem ilk olarak Konak İstasyonu’nda hizmete alındı. Bu istasyona inen yolcular, kesintisiz bir şekilde telefonla konuşmaya ya da internet kullanmaya devam edebilecek.

İLK ETAP 120 GÜN İÇİNDE BİTİRİLECEK

Protokol kapsamında ilk etap çalışmaları 4 ay içinde tamamlanacak. Evka-3’ten Narlıdere Kaymakamlık’a kadar tüm istasyonlarda merdivenler ve bekleme alanlarında yolcular kesintisiz telefon konuşması yapabilecek. Yolcular aynı şekilde interneti de kullanabilecek. İkinci etapta yapılacak çalışmalar ile Evka-3 ya da Narlıdere Kaymakamlık’tan binen bir yolcu, son istasyona kadar kesintisiz iletişim sağlayacak.

HEDEF KESİNTİSİZ İLETİŞİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İzmir Metro AŞ iş birliğinde üç operatörle protokol anlaşması imzaladık. Konak İstasyonu’nda 1 Ocak itibariyle vatandaşlarımız kullanabilecekler, 120 gün içinde de tüm istasyonlarda cep telefonlarını rahatlıkla kullanacaklar. Hedefimiz İzmir Metrosu’nda kesintisiz iletişim” ifadeleriyle süreci anlattı.

Kaynak: ANKA