Sakarya'da Trajik Ölüm... Yıktırdığı Binanın Altında Kaldı
Sakarya'da 66 yaşındaki tekvando antrenörü, yıktırdığı binanın altında kaldı. Talihsiz antrenör hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde metruk bir binanın yıkımını izlerken, duvarın altında kalan tekvando antrenörü Aydın Demiröz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki tekvando antrenörü evinin bahçesinde bulunan eski binayı yıktırmak istedi. İş makinesinin çalışmalarını izlediği sırada, kepçe darbesiyle yıkılan duvarın altında kalan talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.
Kalbi duran Demiröz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiröz’ün yakınları haberi almalarının ardından sinir krizi geçirirken, kepçe operatörü gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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