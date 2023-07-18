Sakarya'da 'şap' karantinası
Sakarya'nın Kumköprü Mahallesi'ndeki bir işletmede, şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Kumköprü Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, mahalledeki bir işletmede, şap hastalığı şüphesiyle hayvanlardan numune alındı.
İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Ekipler bölgede tedbir alırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.
Son Güncelleme: