Sakarya'da 'şap' karantinası

Sakarya'nın Kumköprü Mahallesi'ndeki bir işletmede, şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

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Sakarya'da 'şap' karantinası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle Kumköprü Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, mahalledeki bir işletmede, şap hastalığı şüphesiyle hayvanlardan numune alındı.

İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, mahalleye hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor. 

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