Sahte İlanlı Siber Dolandırıcılık Ağına Darbe: 11 Şüpheli Tutuklandı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden yaklaşık 500 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon, Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık” ve “nitelikli hırsızlık” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

SİSTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmada, şüphelilerin kiralık banka hesapları üzerinden dolandırıcılık ağı kurduğu, internet sitelerinde sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları bu hesaplara para göndermeye yönlendirdiği tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinde şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon liralık hareketlilik belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

