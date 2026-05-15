Düden Falezlerinde Feci Ölüm! Telefonla Konuşurken Düştü

Antalya’da Düden Şelalesi falezlerinde telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek düşen 41 yaşındaki Mehmet Şan hayatını kaybetti. Kayalıkların arasına düşen Şan’ın cansız bedenine ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıldı.

İddiaya göre Mehmet Şan, falezlerin bulunduğu bölgede telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalıkların arasında kalan Şan’a ilk olarak deniz polisi ulaşmaya çalıştı. Ancak bölgenin zorlu yapısı nedeniyle itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla falezlerden aşağı indi. Dalgıç polislerin suda hareketsiz halde bulduğu Şan, ekiplerin koordineli çalışmasıyla yukarı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

