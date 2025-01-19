Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı

CHP’li Şahbaz tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki yüksek enflasyon, yoksulluk ve yüksek vergi oranlarıyla yükselen sahte içki tüketiminin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, İstanbul’da son bir hafta içerisinde hastaneye başvuran 92 kişiden 38’inin hayatını kaybettiği, tedavileri devam eden 46 kişiden 26’sının entübe edildiği belirtildi.

‘HAYATINI KAYBEDENLER AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA’

‘Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun verilerini aktaran Şahbaz, 2023 yılında 17, 2024 yılında ise 47 kişinin sahte içki dolayısıyla hayatını kaybettiğini ifade ederek gerçek rakamların bu sayıların çok daha üstünde olduğunu belirtti.

FAHİŞ VERGİLERE TEPKİ

Alkollü içki fiyatlarına yönelik uygulanan vergi politikaları nedeniyle vatandaşların yasal şekilde erişiminin kısıtlandığını ve sahte içki tüketiminin artışına neden olduğunu ifade eden Şahbaz, günümüzde yüzde 45 alkol oranına sahip bir içkiye uygulanan ÖTV ve KDV’nin, ürünün satış fiyatının yüzde 70’ine denk geldiğini belirtti.

2023 ve 2024 yıllarından milyonlarca litre kaçak içkinin ele geçirildiğini ifade eden Şahbaz, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söyledi.

İstanbul’da alınan son önlemleri eleştiren Şahbaz adımların geçici olduğunu ve hükümetin yapısal sorunlara çözüm üretmek yerine sorumluluğunu göz ardı ettiğini dile getirdi.

‘HÜKÜMET KALICI ÇÜZMLER ÜRETMEK ZORUNDA’

Devletin, alkol bağımlılığı ile mücadele etmekle yükümlü olduğunu ancak bu mücadelenin aşırı vergi ve yasaklamalarla değil; eğitim, tedavi, rehabilitasyon ve etkin denetim gibi uzun vadeli ve kalıcı önlemlerle desteklenerek çok boyutlu ve bütüncül politikalarla olması gerektiğini dile getiren Şahbaz, kaçak içki üretiminin engellenmesini ve suçun cezasının artırılmasını talep etti.

Şahbaz, hükümetin derhal sorumluluk üstlenerek halk sağlığı sorunu haline gelen bu konuya dair kalıcı çözümler üretmek zorunda olduğunu ifade etti.