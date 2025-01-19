Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı

İstanbul’da son bir haftada sahte içki nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybetmesi ve 26’sı entübe halde 46 kişinin hastanelerde tedavi altında olmasına CHP’den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı açıklamada ölümlerin nedeni olarak halkın yaşam tarzına müdahale boyutuna varan yüksek vergilendirme politikalarını gösterildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı

CHP’li Şahbaz tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki yüksek enflasyon, yoksulluk ve yüksek vergi oranlarıyla yükselen sahte içki tüketiminin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, İstanbul’da son bir hafta içerisinde hastaneye başvuran 92 kişiden 38’inin hayatını kaybettiği, tedavileri devam eden 46 kişiden 26’sının entübe edildiği belirtildi.

Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı - Resim : 1

‘HAYATINI KAYBEDENLER AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA’

‘Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun verilerini aktaran Şahbaz, 2023 yılında 17, 2024 yılında ise 47 kişinin sahte içki dolayısıyla hayatını kaybettiğini ifade ederek gerçek rakamların bu sayıların çok daha üstünde olduğunu belirtti.

Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı - Resim : 2

FAHİŞ VERGİLERE TEPKİ

Alkollü içki fiyatlarına yönelik uygulanan vergi politikaları nedeniyle vatandaşların yasal şekilde erişiminin kısıtlandığını ve sahte içki tüketiminin artışına neden olduğunu ifade eden Şahbaz, günümüzde yüzde 45 alkol oranına sahip bir içkiye uygulanan ÖTV ve KDV’nin, ürünün satış fiyatının yüzde 70’ine denk geldiğini belirtti.

2023 ve 2024 yıllarından milyonlarca litre kaçak içkinin ele geçirildiğini ifade eden Şahbaz, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söyledi.

İstanbul’da alınan son önlemleri eleştiren Şahbaz adımların geçici olduğunu ve hükümetin yapısal sorunlara çözüm üretmek yerine sorumluluğunu göz ardı ettiğini dile getirdi.

Sahte İçki Ölümlerine CHP’den Hükümete Tepki, Acil Önlem Çağrısı - Resim : 3

‘HÜKÜMET KALICI ÇÜZMLER ÜRETMEK ZORUNDA’

Devletin, alkol bağımlılığı ile mücadele etmekle yükümlü olduğunu ancak bu mücadelenin aşırı vergi ve yasaklamalarla değil; eğitim, tedavi, rehabilitasyon ve etkin denetim gibi uzun vadeli ve kalıcı önlemlerle desteklenerek çok boyutlu ve bütüncül politikalarla olması gerektiğini dile getiren Şahbaz, kaçak içki üretiminin engellenmesini ve suçun cezasının artırılmasını talep etti.

Şahbaz, hükümetin derhal sorumluluk üstlenerek halk sağlığı sorunu haline gelen bu konuya dair kalıcı çözümler üretmek zorunda olduğunu ifade etti.

İstanbul'da Kabus Büyüyor: 'Ölüm İçkisi' Bir Can Daha Aldıİstanbul'da Kabus Büyüyor: 'Ölüm İçkisi' Bir Can Daha AldıGüncel
İstanbul'da Şişelerce Sahte İçki Ele Geçirildiİstanbul'da Şişelerce Sahte İçki Ele GeçirildiGüncel

Etiketler
CHP içki Alkol
En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı: Dönün Gelin Burası Vatanımız Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı
Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar