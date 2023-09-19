Sağlıkta şiddet bitmiyor! 3 doktor saldırıya uğradı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da yine sağlıkta şiddet yaşandı. 1'i kadın 3 doktor hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

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Sağlıkta şiddet bitmiyor! 3 doktor saldırıya uğradı, 4 gözaltı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 1'i kadın 3 doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırgan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Şanlıurfa Esentepe Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre hasta yakınları ile doktorlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede biri kadın 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi.

Hastane polisinin müdahale ettiği olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken darp edilen doktorlar aynı hastanede müşahede altına alındı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olayın duyulmasının ardından hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Şıldak, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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