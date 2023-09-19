İstiklal Caddesi dumanla kaplandı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

İstiklal Caddesi’nde bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Cadde dumanla kaplanırken, ilk etapta çalışanların müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme:
İstiklal Caddesi dumanla kaplandı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

İstanbul'da, saat 09.30 sıralarında İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi’nde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı iş yerinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki çalışanlar yangına müdahale etmeye başladı. Çalışanlar yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden çıkan dumanlar İstiklal Caddesi’ni kapladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken vatandaşlar o anları meraklı gözlerle izledi.

İş yeri çalışanı Ufuk Erol, ‘’2 -3 tane tüp harcadık, söndüremediğimiz için itfaiyeyi çağırdık. Dükkan kilitli, elektrikler de yangından önce kesilmişti. Yangının neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum ama önce elektrikler kesildi sonra buradan duman çıktı. Biz müdahale ettik ama bizim elimizden gelen bu kadar. Merdivenin hemen altındaki dükkan yandı. Başka da bir şey yok’’ dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangınlar İstanbul
Son Güncelleme:
Bu basit teknikle lokanta usulü oluyor... 1 tencere anında tükeniyor Bu basit teknikle lokanta usulü oluyor... 1 tencere anında tükeniyor
Diyanet altın varaklı Kuran bastırdı: 'Lüksten ve şatafattan kaçının' kimin öğüdüydü? Diyanet altın varaklı Kuran bastırdı
Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu... Zeytinyağı diye zehir tüketmeyin! İşte zeytinyağındaki hileyi anlamanın yolu...
'Türbülansı önleyen çip icat ettim' diyerek milyonluk vurgun yapan kadının ifadesi ortaya çıktı Milyonluk vurgun yapan kadının ifadesi ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Konuşulan rakamlar belli oldu: Asgari ücret için 5 formül masada Asgari ücret için 5 formül masada
10 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor: İl il hava durumu... 10 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor
Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar Merve Taşkın'ın aylık kazancı ortaya çıktı: Yaşam stilim için çok az bir miktar
Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor Zehra Güneş'in voleybolcu kardeşlerini görenler benzerliğe inanamıyor
Oyuncu Merve Kayaalp, babasının silahıyla hayatına son verdi Ünlü oyuncu, babasının silahıyla hayatına son verdi