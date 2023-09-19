Diyanet altın varaklı Kuran bastırdı: 'Lüksten ve şatafattan kaçının' kimin öğüdüydü?

Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş harcamalarına bir yenisini daha ekledi. Ocak-Ağustos 2023 döneminde 29,9 milyar TL harcayan başkanlığın harcamalarında önemli yer tutan kitap basımı için kesenin ağzının bir kez daha açıldığı öğrenildi. Yurttaşa lüks ve şatafattan kaçınılması gerektiğini öğütleyen başkanlık, sıcakla renk değiştiren, altın varaklı Kuran bastıracak.

2023 yılındaki 36,4 milyar TL’lik bütçesi itibarıyla altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, altın yaldızlı ve varaklı Kuran bastırmak için ihale düzenledi. İhale kapsamında 160 bin adet Kuran bastırılacağı belirtildi.

ÖZEL SİPARİŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihalenin şartnamesinde yer alan ayrıntılar dikkati çekti. Bastıracağı Kuranların, sıcakla renk değiştiren kapaklı olmasını isteyen başkanlığın bazı özel talepleri, “Thinprint paper sınıfı altın yaldız, baskıyı parlak gösteren yüzeyi pürüzsüz-perdahlı, pantone yaldız çift kompenantlı. Kapak: İthal Mukavva Üzeri Termo (sıcakla renk değiştiren), PVC Cilt Bezi Sıvama (SOM-EGON Termo PVC Cilt Bezi veya Dengi)” şeklinde sıralandı. Toplam 160 bin adet bastırılacak kitaplar için özel bir şirketle el sıkışıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile şirket arasında özel sipariş Kuran basımı için 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzalandı.

BASKIYA REKOR HARCAMA

Özel sipariş Kuran baskı ihalesi ile birlikte başkanlığın Ocak-Ağustos 2023 dönemindeki toplam matbaa harcaması 150 milyon TL’ye ulaştı. Başkanlığın 2023 yılında gerçekleştirdiği bazı matbaa harcamaları, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına şöyle yansıdı:

2024 yılı takvimleri - 44,15 milyon TL

Riyazü’s Salihin - 4,8 milyon TL

Kuran Yolu Meali - 4,2 milyon TL

Dini Değerler Serisi - 1,13 milyon TL

Bulmacalarla Dini Bilgiler - 848,3 bin TL