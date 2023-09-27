Sağlık Bakanlığı'nın ilanlarına rağbet yok: Kadrolar boş kaldı: 2 bin 669 uzman hekim ilanında sadece 39 atama...

Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa ülkeleri arasında son sırada olan Türkiye’de hekimler Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ilanlara rağbet göstermezken, yılın ilk altı ayında kamuya 2 bin 669 uzman hekim almak için ilana çıkıldı. Ancak sadece 39 atama yapılabildi.



Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyi hal belgesi alanların sayının azaldığını belirtse de Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre 2023’ün ilk 8 ayında 1964 sağlık çalışanı yurt dışına gitmek için “iyi hâl belgesi” başvurusunda bulundu.

KADROLAR BOŞ KALDI

Bakanlığın mali durum raporunda yer alan hekim ve eczacılara ilişkin yapılan kura işlemleri verilerine göre 2023’ün ilk döneminde yapılan atamalarda 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapıldı. Tüm alanlarda toplam 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişinin ataması yapıldı. İlk defa atamada da iller arası atamada da kadrolar boş kaldı. Bunun üzerine bakanlık geçen hafta 2. kez ilana çıkarak uzman hekim kadro sayısını artırdı. Yeni başvurular için 2 bin 739’u uzman hekim kadrosu olmak üzere 4 bin 326 kişilik kadro ilanı açıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, hekimlerin kamuya dönüşe sıcak bakmadığını belirtti. Yalçınkaya “Beyaz reformun ilk döneminde ‘Geri dönüşler başladı’ denildi ama dönüşler durmuş durumda” dedi. 65-72 yaş arasında yeniden atama kurasında 102 kişilik kadro için 11 atama olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, “Bakanlık ikinci dönem atama kurasında da aynı sonucu elde edecek” ifadelerini kullandı.

‘YURTDIŞINA GÖÇ DEVAM EDECEK’

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, taşradaki kamu hastanelerinde yan dal uzmanlığında eksiklik olduğunun altını çizerek “Yoğun bir şekilde yan dal uzmanı talebi var. Beyin cerrahisinden çocuk cerrahisine eksiklik var” diye konuştu. Bu kadar az sayıda başvuru olmasının birçok ilde birçok alanda sağlık hizmetinin sunulmadığını gösterdiğini kaydeden Yalçınkaya, “Türkiye’yi yeniden cazibe merkezi haline getirmezseniz yurtdışına göç devam edecek. Sağlığa ve hekime erişim güçleşecek. Bu da sağlıkçılara yönelik şiddetin artmasına neden olacak” dedi.

UZMAN DOKTOR YOK

Göztepe Hastanesi’nde uzman hekim yok. Yurttaşların tedavisi aksıyor. Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise geçen yıl çocuk cerrahi uzmanı sayısı 4 iken bu sene sayı bire düştü. Her yıl 75 bin doğumun olduğu kentte toplamda sadece 3 çocuk cerrahı kaldı.