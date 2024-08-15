Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Türkiye'de Maymun Çiçeği Kısıtlaması Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastalığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık Türkiye'de 2024 yılında vakaya rastlanmadığını ve herhangi bir kısıtlama ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Türkiye'de Maymun Çiçeği Kısıtlaması Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği maymun çiçeğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'de bu yıl içinde herhangi bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca bakanlığın açıklamasında, henüz bir kısıtlama ya da tedbir ihtiyacı bulunmadığının da altı çizildi.

DSÖ, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

'KISITLAMA İHTİYACI YOK'

Bakanlığın açıklamasında şunlar kullanıldı:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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