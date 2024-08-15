TBMM'de Sandalye Sayısı Değişti

İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel, dün AKP'ye katıldı. İki vekilin AKP'ye geçmesiyle TBMM'de sandalye sayısında değişiklik yaşandı.

TBMM'de Sandalye Sayısı Değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla dün, AKP’nin kuruluşunun 23. yılı etkinlikleri kutlandı. Erdoğan’ın konuşma yaptığı etkinlikte, 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili AKP’ye katıldı.

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel, AKP’ye geçen isimler arasında en dikkat çeken kişiler oldu. Bu 2 ismin AKP’ye geçmesiyle TBMM’de koltuk sayısında değişiklik yaşandı.

Yerel seçim sonrası ardı arında istifaların yaşandığı İYİ Parti'de, iki milletvekilinin de AKP’ye geçmesiyle partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32’ye düştü. CHP'nin 127, DEM'in 57 ve MHP'nin 50 vekili bulunuyor. AKP, iki yeni vekil kazanarak toplam vekil sayısını 266'ya çıkardı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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