İki Yıl İçinde İkinci Kez! DSÖ’den Küresel Çağrı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), harekete geçti. Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda’da da virüsün yayılması sonucu DSÖ, maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Küresel halk sağlığı acil durumu, DSÖ’nün en yüksek alarm seviyesi olarak biliniyor ve bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman, uluslararası halk sağlığı önlemlerini ve işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyor.

AFRİKA’DA DÜN İLAN EDİLMİŞTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar maymun çiçeği kaynaklı 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm rapor edildiğini aktararak, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artışı temsil ettiğini söyledi. Afrika’da toplam 13 ülkede vaka bildirdi.

UZMANDAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında önde gelen bir uzman olan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, sosyal medya hesabından durumun ciddiyetini açıkladığı bir paylaşım yaptı.

“DSÖ, bu ilan ile tüm ülkeleri hazırlığa çağırmış oluyor” diyen, Şenol’un paylaşımı şu şekilde:

"DSÖ, Maymun Çiçek Hastalığının , Küresel Acil bir durum olduğunu ilan etti.. Afrika’da 13 ülkede yayıldı, yayılımı hızlandı, Kongo’da belirgin salgın var ve daha ölümcül .. Bu son 3 yılda, bu hastalık için ikinci kez acil durum ilanı.. İlkinden (2022) sonra kısmen kontrol sağlanmıştı.. Şimdiye kadar 100.000 kişiyi etkiledi .. Başta cinsel temas, çok yakın temasla bulaştı.. Yayılımın hızlanması ve daha ciddi seyretmesi endişe verici bulunuyor.. DSÖ, bu ilan ile tüm ülkeleri hazırlığa çağırmış oluyor.. Aşı ve tedavi tedariki, aktif tarama önemli .. Afrika’daki salgının kontrolü için 10 milyon doz AŞI gerekiyor, henüz 15.000 doz sağlanabildi"

İLK KEZ 1970 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Maymun çiçeği, 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda ilk kez tespit edildikten sonra onlarca yıldır Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. Virüsün daha hafif bir varyantı, 2022 yılında, büyük ölçüde cinsel temas yoluyla 100’den fazla ülkeye yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en yüksek alarm seviyesi olan küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olmuştu. DSÖ, 10 ay sonra sağlık krizinin kontrol altına alındığını söyleyerek acil durumu sona erdirmişti.