Uganda'da Örgüt Liderine Mahkumiyet Kararı

Uganda Yüksek Mahkemesi, Hristiyanlık temelli devlet kurmak isteyen isyancı "Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA)" örgütünün eski lideri Thomas Kwoyelo'yu 1992-2005 yılları arasında Uganda'ya karşı yürütülen isyanlara karışmak, dini temelli devlet kurmak, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç işlemek gibi ithamlardan mahkum edilmesi gerektiğini bildirdi.

Mahkeme, Kwoyelo'nun yöneltilen 78 suçlamanın 44'ünden suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu suçlar arasında cinayet, işkence, tecavüz ve köleleştirme dahil insanlığa karşı suçlar ve öldürme kastıyla kaçırma da bulunuyor.

Suçlamaları reddeden Kwoyelo'ya verilecek cezanın belirlenmesi için gelecek hafta duruşma yapılacak.

LRA NEDİR?

1980'lerin sonlarında hükümeti devirme amacıyla kurulan LRA, Joseph Kony liderliğinde yaklaşık 20 yıl boyunca Uganda'nın kuzeyinde bulundukları bölgelerden orduya karşı eylemlerde bulundu.

LRA, tecavüz, insan kaçırma, kurbanların uzuvlarını kesme gibi olaylarla tanınıyor.

Uganda hükümetinin LRA’ya yönelik operasyonlarından sonra örgüt üyeleri, 2005 yılında Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kaçarak bu ülkelerde sivillere yönelik saldırılar düzenledi.

2009 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Uganda ordusu tarafından yakalanan Kwoyelo’nun yargılanması Mart 2018’den beri devam ediyor.

LRA'nın başına 2021'de geçen Dominic Ongwen, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanmıştı.

Ongwen de tecavüz, cinsel kölelik, çocuk kaçırma, işkence ve cinayet gibi savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

LRA lideri Kony ise UCM tarafından aranıyor ancak birçok girişime rağmen henüz yakalanamadı.

Kaynak: AA