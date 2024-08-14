Dünyada Maymun Çiçeği Alarmı! Sağlık Bakanı Açıkladı: Salgın Türkiye'ye Sıçrar mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Memişoğlu, dünyada yayılan maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, salgınlarla ilgili “Şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

'ECZANELERDE İLAÇ SORUNU YOK'

YÖK ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, bazı branşlarla ilgili YÖK ile çalıştıklarını, istihdama göre planlamalar yapacaklarını ve insan gücü planlamasını YÖK'e ileteceklerini vurguladı.

Eczanelerde ilaç temini konusundaki soruları cevaplayan Memişoğlu, eczanelerde ilaç sorununun olmadığını, konunun doğrudan ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: AA