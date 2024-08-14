Vakalar Patladı, Aşı Bulunamadı! Ateş, Baş Ağrısı, Döküntü Varsa Dikkat... Çocuklar Tehlikede!

Bu yılın başından beri ABD'de, 5-9 yaşlarındaki çocuklarda görülen "parvovirüs" oranında yüzde 40 artış yaşandı. Solunum yoluyla bulaşan virüs, çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi belirtiler gösteriyor. Uzmanların temkinli olma çağrısı yaptığı virüsün aşısı ise henüz bulunamadı.

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Vakalar Patladı, Aşı Bulunamadı! Ateş, Baş Ağrısı, Döküntü Varsa Dikkat... Çocuklar Tehlikede!

Tüm dünyanın 2020 yılı ve sonrasında mücadele ettiği Kovid-19 pandemisinin ardından yeni virüsler de yayılmaya başladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

PARVOVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

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Kaynak: AA

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