Japonya Başbakanı Görevi Bırakıyor

Japonya Başbakanı Kishida, Liberal Demokrat Parti’nin liderliği için önümüzdeki ay düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu. Kishida, "Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez" dedi.

Japonya Başbakanı Görevi Bırakıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya’da siyasi skandallarla gölgelenen üç yıllık görev süresini sona erdiyor. Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında duyuran Kishida, “Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kishida’nın bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya’da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

Kishida’ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida'nın yerini alacak kişi, artan hayat pahalılığı, Çin ile artan jeopolitik gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına geri dönme ihtimali olan Donald Trump ile mücadele etmek zorunda kalacak.

Japonya Başbakanı Kişida Orta Asya Gezisini İptal EttiJaponya Başbakanı Kişida Orta Asya Gezisini İptal EttiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Japonya
Filistinli İkiz Bebekler, İsrail Saldırısında Öldü: Baba Sinir Krizi Geçirdi Filistinli İkiz Bebekler, İsrail Saldırısında Öldü
Eksi Netle Fizik Bölümüne Girdiğini İddia Etmişti: YÖK'ten O Profesöre Yalanlama Eksi Netle Fizik Bölümüne Girdiğini İddia Etmişti: YÖK'ten O Profesöre Yalanlama
Gazze'de Ateşkes Müzakerelerinde Yeni Detaylar: İsrail'den Hamas'a 'Takas' Resti İsrail'den Hamas'a 'Takas' Resti
20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı Gidiyor 20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
Gözler Ankara'daki Kritik Programda! Kimler AKP'ye Katılacak? Yeni Kulisler Ortaya Çıktı AKP'ye Katılımlara İlişkin Yeni Kulisler Ortaya Çıktı
İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı