Japonya Başbakanı Görevi Bırakıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya’da siyasi skandallarla gölgelenen üç yıllık görev süresini sona erdiyor. Başbakan Kishida, Eylül ayında Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Yeniden parti liderliğine aday olmayacağını düzenlediği basın toplantısında duyuran Kishida, “Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kishida’nın bırakma kararı, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Japonya’da yeni bir başbakan arayışını da beraberinde getirecek.

Kishida’ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida'nın yerini alacak kişi, artan hayat pahalılığı, Çin ile artan jeopolitik gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına geri dönme ihtimali olan Donald Trump ile mücadele etmek zorunda kalacak.

Kaynak: İHA