DMM'den 'Maymun Çiçeği' Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bu yıl herhangi bir "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini bildirdi.

DMM'den 'Maymun Çiçeği' Açıklaması

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin Zeytin Çabuk Bozuluyorsa İşte Önlemenin Yolu! 1 Kaşık Üzerine Ekleyin
7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu: Mucize Tedaviyi Geliştiren Profesör Tıp Literatüründe 7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu
Hastalar Neden Gerekli İlaçlara Ulaşamıyor? Hastalar Neden Gerekli İlaçlara Ulaşamıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’