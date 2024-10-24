Sağlık Bakanlığı Açıkladı! İşte TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumu

Tüm Türkiye dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı da bugün yaralıların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaralı 22 vatandaştan 8'inin taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 8’i taburcu edildi. 14 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem