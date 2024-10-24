Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var
Afyonkarahisar'da seyir halindeki okul servisi ile otomobil çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki üç kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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