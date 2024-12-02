Sağlık Bakanı İş Bırakan Aile Hekimleri İçin Konuştu: 'Onları Seviyoruz'

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle geçtiğimiz ay iş bırakan aile hekimleri ve aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşireler, uyarılarını tekrarlamak için 5 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Memişoğlu, Vali Abdullah Erin'le görüşmesinin ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Memişoğlu, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta daha iyi olabilmek ve koruyucu sağlığı ön plana tutarak çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

'AİLE HEKİMLERİNİ SEVİYORUZ'

"Biz insanlarımızın hastalanmadan önce sağlığını korumasını bekliyoruz. Bunun için de temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetini çok önemsiyoruz. Aile hekimlerini çok önemsiyoruz. Özellikle aile hekimini daha güçlendirmek, altyapısıyla, işlerliğiyle ikinci ve üçüncü basamaklarla entegrasyonu daha kuvvetlendirerek daha etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Aile hekimlerini seviyoruz ve onların haklarını, çalışma ortamlarını düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. O nedenle de onlarla ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Daha da yapacağız. Biz aile hekimlerini toplumumuzun ve halkımızın ilk uğrak yeri, sağlık hizmetinin alacağı ilk alan olarak görüyoruz."

Memişoğlu, aile hekimleriyle ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri entegre ederek aile hekimlerinin hastanelerden kendi nüfuslarına ait randevularını almasını ve onların takip etmelerini beklediklerine belirterek, "Özellikle sağlık hizmetlerinin iyi yerlere geldiğini çok daha iyi yerlere geldiğini düşünüyoruz. Isparta'da sadece 22 senede 32 sağlık yatırımı yapılmış. Ağız diş sağlığı merkezlerinden hastanelere, üniversite hastanesine kadar örnek bir şehir. Daha iyisini yapmak için buradayız" dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI

Yenidoğan çetesine ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlıktan nasibini almamışları yakalayıp gerekli cezaları verme aşamasındayız. Sağlık hizmeti yanımızda üretiminde de inşallah rol model olacağız. Türkiye'de özellikle hekim arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın 'ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni bir ilaç, yeni bir molekül bulacağım, yeni bir tedavi yöntemi yaptım' diyen herkesin arkasında desteğinde olacağız. Bunu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı vasıtasıyla yapacağız. Özellikle faz1 dediğimiz hayvan deneylerden sonra insanların üzerinde deneylerin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bütün projeleri desteklemeye çalışacağız. Bu konuda Meclise bir önerge verdik. Kanun taslağında bu özellikle belirtiliyor. Bizler hem aile hekimliğini hem de üreten sağlığı ve sağlık teknolojisini daha da iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA