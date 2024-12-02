Aile Hekimleri İş Bıraktı! 'Yönetmeliği Geri Çekin'

Türkiye'de hekimlerin sorunları sık sık tartışılsa da bir çözüm getirilmezken, aile hekimlere yeniden greve gitti. Geçtiğimiz ay Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle iş bırakan aile hekimleri ve aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşireler, uyarılarını tekrarlamak için 5 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Birgün'ün haberine göre; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Bakanlık kanun teklifiyle sağlık raporlarını ücretli hale getiriyor. Bu şiddet ve karmaşayı daha da artıracak” dedi. 19 Ekim tarihinden bu yana tepkilerini açıklamalarına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini 1 Kasım'da yürürlüğe koyduğunu anımsatan Mengücük, bu yönetmeliğin çalışanları bezdirip tüketeceğini, halkın sağlığına hiçbir faydası olmayacağını söyledi.

'TOPLUM SAĞLIĞI RİSKE ATILMAZ'

Mengücük, emeklerinin gasp edildiğini belirterek, “Sağlıkta formüller, oranlar olmaz. Çalışanların emeğine el koymakla bir yere varılmaz. Toplum sağlığı riske atılamaz. Bu yönetmelik ile aile hekimliği sürdürülemez. Anayasa’ya, hukuka aykırı yönetmelik olmaz. Meslek ilkelerimizle, meslek onurunuzla oynamayın. Reçetemize dokunmayın dedik” diye konuştu.

Mengücük, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporlarını ücretli hale getirmesini de eleştirerek aile hekiminden sevkli olmazsa katkı payı indirimi uygulanmayacağını, aile hekimlerinin ek ücret alabilmesi için mesai sonrası hacamat, fitoterapi, sülük gibi GETAT uygulamaları yapmasını önerildiğini ifade etti.

'EMEK SÖMÜRÜSÜNDEN VAZGEÇİN'

Mengücük, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz birinci basamakta, aile hekimliğinde para söz konusu olamaz, sağlık raporları zaten aile hekimliğinde verilmemesi gerekir diyoruz. Aile hekiminden sevkle katkı payı indiriminde saklanmış sevk zinciri ile şiddet, karmaşa daha da artacak diyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bu çözüm olmayan ve faydası olmayacak, emek sömürüsü tutumundan vazgeçmesini, taleplerimizi karşılamasını bekliyoruz. Biz nitelikli, bilimsel, ücretsiz, adil ve eşit sağlık hizmeti talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Halkın sağlık hakkını korumaktan, emeğimizin gerçek karşılığını istemekten, meslek ilkeleri ve meslek onurumuzu savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sağlık Bakanlığı bu aldırmaz ve dinlemez tavrını sürdürür ve hem yönetmeliği hem de kanun teklifini geri çekmezse meslek örgütleriyle ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Birgün