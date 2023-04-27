Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Koca, Erdoğan'ın geçirdiği enfesksiyonun etkileri azaldı dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koca, konuya ilişkin şunları söyledi:

Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenterit'inin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti.

AKKUYU'NUN AÇILIŞI ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı 13.30'da yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali’nin Yakıt İkmal töreni saat 16.00'ya ertelenmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle miting programları ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açılışa online olarak katılacak.

Katıldığı programda rahatsızlık geçirmesi üzerine hızlı tren açılışının da içinde olduğu Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu haftaki Mersin ve Osmaniye mitinglerini de ertelediği duyurulmuştu. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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